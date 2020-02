Conheça o jovem norueguês que ofuscou Neymar na Liga dos Campeões

As atenções da partida entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain pelas oitavas de final Liga dos Campeões na terça-feira estavam voltadas para o retorno de Neymar aos gramados após se recuperar de lesão na costela. Mas, quem roubou a cena no Signal Iduna Park foi o centroavante Erling Braut Haaland, de apenas 19 anos. O atacante marcou dois gols e garantiu a vitória do Borussia por 2 a 1 – Neymar fez para o PSG.

O futebol está no DNA de Haaland. Ele é filho do ex-volante norueguês Alf Inge Haaland, que disputou a Copa de 1994 e jogou na Inglaterra por dez temporadas, onde defendeu Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City. Foi nesse período que Haaland nasceu em Leeds em 21 de julho de 2000. Aos três anos, ele se mudou para Bryne, na Noruega, com sua família.

Na pequena cidade no sudoeste do país, a 537 quilômetros da capital Oslo, ele começou a jogar no Bryne FK na temporada 2015-16. No ano seguinte, já estava no Molde e, em 2018, desembarcou no Red Bull Salzburg, da Áustria.

Desde então fazer gols é parte da rotina de Haaland. Somente na atual edição da Liga dos Campeões, foram dez vezes (ele é artilheiro da competição ao lado do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique). Oito deles foram feitos nos seis jogos pela fase de grupos, contra Liverpool, Napoli e Genk, da Bélgica, quando ele ainda defendia o Red Bull Salzburg. Praticante de meditação, costuma comemorar seus gols sentado, com as pernas cruzadas e as mãos acima dos joelhos.

Alvo de cobiça de vários clubes, ele foi contratado pelo Borussia Dortmund no último dia 29 de dezembro. Para contar com o atacante por quatro temporadas e meia, até junho de 2024, o clube pagou 22 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões), segundo a imprensa alemã. O valor é dez vezes menor do que o de Neymar, que trocou o Barcelona pelo PSG em 2017 e é até hoje o jogador mais caro da história.

O cartão de visitas de Haaland em sua estreia pelo Borussia no mês passado foi espetacular. Após sair do banco de reservas, o jovem marcou três gols em 20 minutos e foi decisivo para a vitória de virada por 5 a 3 sobre o Augsburg, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Alemão. Nesta temporada, ele já tem 39 gols em 31 partidas.

O norueguês é uma máquina de quebrar recordes. Antes de se tornar o jogador mais jovem a marcar três gols em uma única partida na Bundesliga desde que o campeonato passou a representar a Alemanha unificada, no ano passado ele já havia conquistada projeção mundial ao se transformar no terceiro atleta mais jovem a balançar as redes três vezes em uma partida da Liga dos Campeões. O atacante conseguiu a façanha aos 19 anos e 58 dias, atrás do espanhol Raúl e do inglês Wayne Rooney. Haaland é também o primeiro jogador com menos de 20 anos a fazer gols em seus cinco primeiros jogos na Liga dos Campeões. O norueguês é ainda jogador que mais rápido atingiu os 10 gols na competição - o atacante precisou de apenas sete jogos.

Em maio de 2019, quando tinha 18 anos, Haaland surpreendeu a todos ao marcar nove gols na goleada por 12 a 0 da Noruega sobre Honduras, no Mundial Sub-20. Assim, ele se tornou recordista de gols em um mesmo jogo da competição de base.