Conheça o Palestino, time que enfrenta o Flamengo pela Sul-Americana

“Um pedaço da Palestina a 13 mil quilômetros de distância”. Assim, o contador Mooris Rabi, de 41 anos, define seu time do coração, o Club Deportivo Palestino, de Santiago do Chile, que enfrenta o Flamengo nesta quarta, às 21h45, no Espírito Santo, em partida válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time chileno representa a maior comunidade de palestinos fora do Oriente Médio, com mais de 350 mil pessoas, e luta para reverter o placar de 1 a 0 conquistado pelo Flamengo na semana passada.

A ligação de Rabi com a equipe vem da família. “Meu avô chegou da Palestina quando criança, fugindo dos massacres dos quais nosso povo é vítima diariamente”. Para ele, não se trata somente de um time de futebol, mas da representação de um país. “É um grito de liberdade para um povo que sofre e uma possibilidade para que a bandeira da Palestina flameje em liberdade”, afirma o torcedor, que já foi a mais de 1.000 partidas do Palestino. “Antes de minhas filhas nascerem, eu ia a todos os jogos; agora, vou sempre às partidas em Santiago, mas só viajo quando posso”.

Fundado em 1920, o clube é um dos três times de colônia do Chile – os outros são a Unión Española e o Audax Italiano. O Palestino manda seus jogos no bairro de La Cisterna. O estádio em que a equipe joga é pequeno e não tem iluminação artificial. Sobre a partida contra o Flamengo, Rabi comenta que enfrentar um “gigante da América Latina” é algo que precisa ser valorizado. As expectativas estão “mais próximas da ilusão que da realidade”, já que, depois da classificação para a Copa, boa parte da equipe foi vendida e foi montado um time com um orçamento bem menor, estimado em US$ 150 mil - ou R$ 530 mil.

Depois dos três grandes times chilenos – Colo Colo, Universidad de Chile e Universidad Católica -, equipes como o Audax, a Unión e o Palestino disputam entre si para ser a quarta força. As três forças chilenas concentram 77% da torcida do país, segundo estudo da empresa GFK Adimark publicado no final de 2015. A equipe do Palestino, ainda assim, conta com a simpatia de muitos chilenos. “Existem muitos torcedores que não são da colônia, mas seguem nossas cores e têm nossa causa como própria”, diz Rabi.

POPULARIDADE

“Somos um time pequeno, simples. Nosso orçamento é um terço do que os grandes podem investir”, diz o presidente do clube, Eduardo Heresi, em entrevista ao Estado. Ele reforça que participar de uma competição internacional permite que mais gente conheça o time e que a bandeira da Palestina tremule pela América Latina.

A lembrança do país de origem está nas cores do clube – verde, vermelho e branco -, nos números (o um é desenhado no formato do mapa do país) e também no patrocínio principal, do Bank of Palestine, iniciado há três anos. As maiores glórias do time foram os títulos do campeonato chileno de 1955 e de 1978 e da Copa Chile em 1975 e em 1977.