Conheça o perfil dos 23 jogadores convocados para defender a seleção olímpica

O projeto olímpico da seleção brasileira masculina de futebol começou para valer nesta semana. Com foco nos Jogos de Tóquio, em 2020, o técnico André Jardine reuniu 23 jogadores com idade sub-23 para um período de treinos em São Paulo e para disputar dois amistosos no Pacaembu, em São Paulo, contra Colômbia e Chile. Ainda neste ano a equipe em outubro vai disputar um torneio na Espanha.

O foco está em janeiro, quando o Brasil vai até a Colômbia disputar a classificação para o torneio olímpico dos Jogos de Tóquio. Serão duas vagas diretas para países da América do Sul, além da indicação de um terceiro representante para a repescagem. Se conseguir se classificar, a seleção poderá defender o ouro olímpico reforçada por jogadores acima de 23 anos.

Goleiros

Cleiton - Atlético-MG

Catarinense de Descanso, o jogador de 22 anos estreou pela equipe profissional de clube em 2017, em jogo contra a Chapecoense. Cleiton defendeu a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 há dois anos e no último domingo, foi titular na derrota da equipe por 1 a 0 para o Corinthians, quando, inclusive, falhou no lance do gol decisivo.

Daniel Fuzato - Roma

Aos 22 anos, ele foi revelado pelo Palmeiras e se transferiu para a Roma, da Itália, há um ano. Com passagens pelas seleções de base, o jogador tem passaporte italiano. No time alviverde, foi destaque na campanha vitoriosa do Campeonato Paulista Sub-20 em 2017, mas não chegou a jogar pela equipe principal.

Lucão - Vasco

Natural de Volta Redonda (RJ), tem 18 anos e já defendeu a seleção brasileira sub-17. Nesta temporada ele atuou pelo clube em competições da categoria sub-20, assim como entrou em campo pelo Brasil no Torneio de Toulon.

Defensores

Emerson - Betis

O paulistano de 20 anos passou por Ponte Preta e Atlético-MG antes de se transferir ao futebol espanhol neste ano. O Barcelona exerceu a compra em janeiro e o emprestou para o Real Betis. Pelo time alviverde ele já entrou em campo em dez oportunidades. É lateral-direito.

Guga - Atlético-MG

Carioca, tem 21 anos e foi revelado no Avaí, até se transferir para o Atlético-MG no início deste ano. O lateral-direito atuou em 28 partidas nesta temporada.

Lyanco - Torino

Zagueiro com passagens por Botafogo e São Paulo, tem 22 anos e está no futebol italiano desde 2017. Com avô sérvio, chegou a defender a seleção europeia em alguns amistosos, porém optou por atuar pelo Brasil. Na última temporada disputou 15 jogos e marcou um gol no Campeonato Italiano.

Luiz Felipe - Lazio

Paulista de Colina, o zagueiro tem 22 anos e desde 2016 está no futebol italiano. No Brasil, atuou pelas categorias de base do Ituano. É destaque da Lazio e até mesmo no começo deste ano recusou uma convocação para defender a seleção sub-21 da Itália. Na temporada passada, fez 25 jogos e marcou um gol pela equipe.

Ibañez - Atalanta

O gaúcho de Canela é zagueiro, tem 20 anos e no Brasil foi revelado pelo Fluminense. Filho de mãe uruguaia, tem dupla nacionalidade e se transferiu para o futebol italiano em janeiro, por cerca de R$ 17,2 milhões.

Walce - São Paulo

O zagueiro é de Cuiabá (MT) e tem 20 anos. Destaque das categorias de base do São Paulo, atuou com regularidade pelo clube na temporada passada. O defensor já atuou em outras seleções de base do Brasil.

Renan Lodi - Atlético de Madrid

Lateral-esquerdo, o paulista de Serrana está com 21 anos. No ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Athletico-PR, onde fez grande temporada. Em julho, ele se tornou a maior venda da história da equipe rubro-negra. O Atlético de Madrid gastou cerca de R$ 87 milhões na operação.

Guilherme Arana - Atalanta

Paulistano de 22 anos, foi uma das maiores revelações recentes das categorias de base do Corinthians. O jogador foi campeão brasileiro e paulista pelo clube em 2017. No ano seguinte, foi vendido ao Sevilla, onde foi pouco utilizado. Nos últimos dias, acertou um contrato de empréstimo com o Atalanta.

Meio-campistas

Douglas Luiz - Aston Villa FC

Carioca de 21 anos, começou a carreira no Vasco e estreou no time profissional aos 18 anos. O volante deixou a equipe em 2017, em direção ao Manchester City, porém logo ficou emprestado por duas temporadas ao Girona, da Espanha. Na última janela de transferências o Aston Villa comprou o jogador por cerca de R$ 70 milhões.

Allan - Fluminense

O paulista de Araçatuba tem 22 anos, porém começou nas categorias de base do Inter, para depois ser contratado ainda garoto pelo Liverpool. O volante foi emprestado pelo time inglês para times da Finlândia, Bélgica, Alemanha e Chipre, até desembarcar no clube das Laranjeiras no início deste ano.

Wendel - Sporting (POR)

O volante de 22 anos saiu de Duque de Caxias (RJ) para ser revelado pelo Fluminense. O jogador deixou a equipe em janeiro do ano passado, após o Sporting pagar R$ 29,3 milhões. Em Portugal, realizou 38 partidas pelo time e anotou quatro gols.

Jean Lucas - Lyon

Carioca, o volante tem 21 anos e foi revelado pelo Flamengo. No início deste ano, o jogador acabou emprestado ao Santos, mas em junho foi vendido por R$ 34 milhões ao Lyon, do técnico brasileiro Sylvinho. O reforço teve bom começo na equipe, ao já ter atuado três vezes e marcado um gol.

Pedrinho - Corinthians

Aos 21 anos, o alagoano de Maceió é um dos principais jogadores do time do técnico Fábio Carille. Pedrinho é canhoto, veloz e driblador. Por ser franzino, recebeu do clube um trabalho de reforço muscular. O meia já despertou o interesses de times europeus.

Mauro Júnior - Heracles (HOL)

O paulistano de 20 anos é um meia com carreira profissional realizada na maior parte do tempo na Europa. O jogador se destacou no Desportivo Brasil e com 17 anos, deixou o Brasil rumo ao PSV, da Holanda. Atualmente está no Heracles, do mesmo país, onde joga por empréstimo para adquirir experência.

Atacantes

Antony - São Paulo

O jogador veloz e driblador tem 19 anos e nasceu em Osasco. Campeão da Copa São Paulo de Futebol Junior neste ano, é titular do clube do Morumbi e despertou nos últimos meses o interesse de times europeus. Para protegê-lo, a diretoria firmou nos últimos meses a renovação de contrato até 2024, com uma alta multa rescisória

Bruno Tabata - Portimonense

O mineiro de Ipatinga tem 22 anos e iniciou a carreira profissional no Atlético-MG. O jogador se transferiu ao futebol português em 2016, após longa negociação. Ele já está na quarta temporada pela equipe. Esteve com a seleção brasileira no Torneio de Toulon, na França.

Matheus Cunha - Red Bull Leipzig

O paraibano de João Pessoa está com 20 anos e ganhou destaque intercional recentemente ao ter um gol indicado ao Prêmio Puskás, da Fifa. Depois de jogar nas categorias de base do Coritiba, ele se transferiu ao Sion, da Suíça, em 2017 e no ano seguinte, migrou para a Alemanha, onde tem 40 jogos e oito gols anotados.

Arthur Cabral - Basel

Paraibano de Campina Grande, tem 21 anos e se destacou no Ceará, principalmente na campanha do Campeonato Brasileiro de 2018. O Palmeiras, então, pagou R$ 5,5 milhões para contratar a revelação, porém ele foi poucas vezes utilizado. Recentemente, assinou empréstimo de um ano com o Basel, da Suíça.

Paulinho - Bayer Leverkusen

Carioca, tem 19 anos e começou no Vasco, onde estreou como profissional ainda aos 17 anos, em jogo do Campeonato Brasileiro. O clube carioca vendeu ao jogador ao futebol alemão no ano passado, por cerca de R$ 85 milhões. Paulinho tem passagens pelas seleções de Base do Brasil e pelo Bayer Leverkusen, tem 21 jogos e um gol marcado.

Artur - Bahia

O atacante de 21 anos é cearense de Fortaleza. Vinculado ao Palmeiras desde as categorias de base, o jogador nos últimos anos foi emprestado a várias equipes, como Ceará, Novorizontino, Londrina e, por último, o Bahia, onde chegou neste início de ano. O jogador marcou seis gols em 38 partidas pelo clube tricolor.