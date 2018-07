Conheça o perfil dos treinadores que podem assumir a seleção

Estudioso do futebol e que se proponha a correr o mundo acompanhando o trabalho de outras equipes e interagindo com profissionais gabaritados. O perfil do novo treinador da seleção brasileira já foi traçado pelo presidente da CBF, José Maria Marin, e por seu novo coordenador técnico, Gilmar Rinaldi, que assumiu o cargo quinta-feira.

Em entrevista na sede da CBF, o presidente da entidade disse que o novo comandante do equipe nacional será revelado na próxima terça-feira. Ele vai substituir Felipão. Desde então, alguns nomes são cotados. Tite e Muricy Ramalho são os que correm na frente. Dunga ganhou força nas últimas por que a CBF entende ter uma dívida com ele, embora sua chance já tenha sido dada na África do Sul, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final diante da Holanda. Cuca e Vanderlei Luxemburgo também estão no páreo. Confira o perfil dos mais cotados para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira após o fiasco do time na Copa do Mundo.

TITE

Por causa de seu último trabalho no Corinthians, em que levou a equipe ao penta Brasileiro, em 2011, e devido às conquistas da Libertadores e Mundial de Clubes de 2012, Tite é visto como o nome mais indicado no momento. Em entrevista ao Estado em maio, o próprio técnico, que está sem clube desde o início deste ano para se "reciclar", disse que seus últimos trabalhos "o credenciam a estar na lista" de possíveis novos técnicos da seleção. Pesa contra ele, no entanto, a fama de priorizar a defesa em detrimento do ataque.

DUNGA

Treinador da seleção entre o fim de 2006 até a Copa de 2010, Dunga pode retornar ao cargo pelas mãos de Marin. Uma dívida que o cartola teria com o técnico. Apesar da fama de também ser retranqueiro e convocar jogadores que não são unanimidades, Dunga tem ótima relação com o coordenador técnico Gilmar Rinaldi desde a época em que atuaram juntos no Internacional. Além disso, o treinador, desempregado, tem no currículo as conquistas da Copa América em 2007, da Copa das Confederações em 2009 e a primeira colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da África do Sul. Dunga é tido como mão de ferro para tocar o trabalho sem privilégios para ninguém.

MURICY RAMALHO

Essa não é a primeira vez que Muricy tem seu nome ligado à seleção brasileira. Após a eliminação do Brasil na Copa de 2010, e saída de Dunga, o treinador almoçou com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, em que conversaram sobre a possibilidade do técnico assumir a equipe. Na ocasião, o comandante recusou o convite e continuou no Fluminense, que não o teria liberado para o cargo. Em 2014, o técnico do São Paulo é novamente cotado para a função. Ao Estado, o presidente do clube paulista, Carlos Miguel Aidar, afirmou que não "criaria obstáculos" e liberaria Muricy para assumir a seleção se ele fosse convidado.

VANDERLEI LUXEMBURGO

Desempregado desde novembro de 2013, Luxemburgo sempre aparece na lista de selecionáveis para o cargo de treinador do Brasil por causa de sua fama de estrategista. Conhece muito as táticas do futebol e tem visão privilegiada dos jogos. Demitido em 2001 da seleção após dois anos no cargo, ele, que sempre se disse "injustiçado" por isso, gostaria de voltar ao comando do estafe nacional para apagar a má impressão deixada. Na época, estava envolvido com problemas de Fisco. Pesa contra ele os decepcionantes trabalhos dos últimos anos nos clubes, que lhe deram a alcunha de 'ultrapassado'.

CUCA

Conhecido por montar times coesos e ofensivos, Cuca é mais nome que ganhou força nesta busca. Ele está na China. Comenta-se nos bastidores da CBF que o próximo técnico da seleção, apesar de brasileiro, tem experiência no futebol estrangeiro. Atualmente no Shandong Luneng, o treinador, que perdeu o rótulo de pé frio ao ser campeão da Libertadores com o Atlético-MG, tem perfil que se encaixa ao que os dirigentes da CBF buscam.