Conheça os bastidores do Palmeiras na vitória contra o São Bernardo

SÃO PAULO - Vídeo da TV Palmeiras mostra o preparativo do time para a partida contra o São Bernardo, nesta quinta-feira, no Pacaembu. Os comandados de Gilson Kleina festejaram mais uma vitória no Paulistão, por 2 a 0, e abriram um pouco mais de distância para seus concorrentes. As vitórias e a boa campanha nesse começo de temporada dão ao elenco tranquilidade e alegria. Nessa filmagem, o torcedor pode conhecer um pouco mais dos bastidores do time antes e depois da partida. O Palmeiras lidera seu grupo e já começa a pensar nas fases decisivas da competição.