Conheça os campeões da Copinha

SÃO PAULO - A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada desde 1969 de forma quase ininterrupta, exceto pela edição de 1987. Na ocasião, Jânio Quadros, prefeito da capital paulista, decidiu não arcar com os custos da competição. O torneio reúne as principais promessas do futebol brasileiro, atrai clubes de vários pontos do País e até algumas equipes do exterior. O maior campeão é o Corinthians, com oito títulos.

Veja os campeões:

2013 - Santos (SP)

2012 - Corinthians (SP)

2011 - Flamengo (RJ)

2010 - São Paulo (SP)

2009 - Corinthians (SP)

2008 - Figueirense (SC)

2007 - Cruzeiro (MG)

2006 - América (SP)

2005 - Corinthians (SP)

2004 - Corinthians (SP)

2003 - Santo André (SP)

2002 - Portuguesa (SP)

2001 - Roma Barueri (SP)

2000 - São Paulo (SP)

1999 - Corinthians (SP)

1998 - Internacional (RS)

1997 - Lousano Paulista (SP)

1996 - América (MG)

1995 - Corinthians (SP)

1994 - Guarani (SP)

1993 - São Paulo (SP)

1992 - Vasco (RJ)

1991 - Portuguesa (SP)

1990 - Flamengo (RJ)

1989 - Fluminense (RJ)

1988 - Nacional (SP)

1987 - não houve disputa

1986 - Fluminense (RJ)

1985 - Juventus (SP)

1984 - Santos (SP)

1983 - Atlético (MG)

1982 - Ponte Preta (SP)

1981 - Ponte Preta (SP)

1980 - Internacional (RS)

1979 - Marília (SP)

1978 - Internacional (RS)

1977 - Fluminense (RJ)

1976 - Atlético (MG)

1975 - Atlético (MG)

1974 - Internacional (RS)

1973 - Fluminense (RJ)

1972 - Nacional (SP)

1971 - Fluminense (RJ)

1970 - Corinthians (SP)

1969 - Corinthians (SP)