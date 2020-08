Conheça Patrick de Paula: da Taça das Favelas ao time titular do Palmeiras

Embora seja um elenco cheio de grandes nomes, o Palmeiras voltou a revelar bons jogadores. Gabriel Menino e Gabriel Veron são alguns deles, mas quem fez a diferença na semifinal e parece ter se firmado no time titular é Patrick de Paula. O garoto de 20 anos fez o gol da vitória sobre a Ponte Preta e caiu de vez nas graças do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Se há dois anos alguém chegasse no garoto e falasse que ele seria titular do Palmeiras e faria o gol da vitória em uma semifinal de Campeonato Paulista, provavelmente ele diria que aquilo era uma loucura. Em 2017, o menino nascido na cidade de Rio de Janeiro, era apenas um jovem destaque de um time de várzea e o futebol era uma brincadeira que poderia se tornar uma profissional, mas parecia algo muito distante.

As coisas começaram a mudaram quando ele foi disputar a Taça das Favelas pelo Cara Virada, time de um projeto criado na região de Santa Margarida, zona oeste do Rio. O desempenho daquele menino de apenas 18 anos chamou a atenção de olheiros do Palmeiras que assistiam ao jogo.

Pouco tempo depois, Patrick já estava na base do Palmeiras e desde o início chamava a atenção pelo corpanzil, apesar da pouca idade, e também pela postura de líder e sempre chamar a responsabilidade nos jogos. Como tantos outros casos, ele foi mudando de posição ao longo do tempo. Chegou ao Palmeiras como um meia avançado e aos poucos virou volante, posição que tem sido utilizado por Vanderlei Luxemburgo.

Por falar em Luxa, o treinador não esconde a admiração pelo jogador. Após a partida contra a Ponte Preta, ele contou que tem dado oportunidades para Patrick sem receio de que ele sinta a pressão de ser titular do Palmeiras. "O Patrick veio de campeonato de favela. Imagine de onde ele saiu. Ele via gente dando tiro para tudo quanto é lado, então ele só está preocupado em jogar futebol. Hoje, esses moleques não se assustam com mais nada", disse o treinador.

Para evitar assédio de clubes da Europa, o Palmeiras agiu rápido. Patrick foi promovido em janeiro e em março já firmou um novo contrato, que é válido até 2024. Nas redes sociais, o garoto é comparado por torcedores com o francês Pogba, do Manchester United, pelo estilo de jogo e aparência.