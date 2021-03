Conheça Ruben Amorim, a nova estrela entre os técnicos portugueses

Ruben Amorim é o nome do momento em Portugal. Com apenas dois anos como treinador, o profissional de 36 anos começa de forma brilhante no Sporting. A equipe de Lisboa lidera o Campeonato Português de maneira invicta e tem 10 pontos de vantagem para o Porto após o empate sem gols no clássico do último sábado, fora de casa, no estádio do Dragão.

Quando chegou ao Sporting, em março de 2020, nada havia que indicasse que o ex-jogador que defendeu Portugal na Copa do Mundo na África do Sul, em 2010, tivesse um sucesso tão surpreendente, seguindo os passos dos compatriotas José Mourinho ou André Villas-Boas, que se tornaram treinadores de destaque no mundo.

O Sporting demitiu Jorge Silas e, apesar das dificuldades financeiras, investiu 10 milhões de euros (R$ 67 milhões) para contratar Ruben Amorim. O treinador estava havia apenas três meses na equipe principal do Braga após comandar o time B.

O montante da operação fez de Ruben Amorim o terceiro treinador mais caro do futebol, atrás do seu compatriota Villas-Boas, contratado pelo Chelsea em 2011 por 15 milhões de euros (R$ 101 milhões na cotação atual), e do inglês Brendan Rodgers, que chegou ao Leicester City em 2019 por 10,5 milhões euros (R$ 79 milhões na cotação atual).

Quando chega ao Sporting, o treinador registrava apenas 13 jogos (com dez vitórias) na elite do futebol português, mas não era isso que preocupava os torcedores. Ruben Amorim defendeu por muitos anos o Benfica, clube do qual era torcedor e o arquirrival da sua atual equipe.

"Uma das coisas que mais me assustou foi quando assinou com o Sporting, sendo muito questionado porque não tinha os diplomas, custou 10 milhões de euros e era um benfiquista confesso", afirmou Anabela Francisco, mãe do treinador.

À época, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, explicou que escolheu Ruben Amorim 'porque ele é capaz de dar valor aos jogadores, principalmente aos da categoria de base."

Assim como fez no Braga, o treinador olha para os jovens formados em casa, que sempre tiveram grande prestígio, mas foram esquecidos antes da sua chegada. Ele monta uma equipe composta por jogadores experientes e revelações como Pedro Gonçalves, artilheiro do Campeonato Português com 14 gols.

A fórmula já deu resultado, com o Sporting conquistando o título da Taça da Liga de Portugal no mês passado, superando o Porto na semifinal e o Braga na decisão.

A calma e a humildade de Ruben Amorim contrastam com as fortes personalidades e trajetórias dos seus rivais do Porto, Sérgio Conceição, e do Benfica, Jorge Jesus, cujas equipes não estão no seu melhor momento na temporada.

Para justificar esta atual situação, Conceição costuma citar o calendário mais exigente de sua equipe, que, além do campeonato local, está na Liga dos Campeões. O Porto tem o jogo de volta em Turim, diante da Juventus, pelas oitavas de final, após vencer por 2 a 1 na ida. Já Jesus reclama de covid-19, que ele também contraiu e que proporcionou diversas baixas no elenco.

Apesar dos dez pontos que o separam do Porto, o segundo colocado, Ruben Amorim adota um discurso pés no chão, sem se sentir como campeão. "Essa vantagem não significa nada. Não faz muito tempo que vi que o Liverpool, campeões recentes da Europa e da Inglaterra, somando apenas nove pontos em dez jogos", afirmou.

O título do Campeonato Português, que seria o 19ª do clube e o primeiro desde 2002, vai elevar o nível de Ruben Amorim, uma nova estrela em ascensão entre os muitos treinadores portugueses de sucesso.