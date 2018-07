Conjuntivite tira Ronaldinho de treino do Flamengo O meia Ronaldinho Gaúcho desfalcou o treino do Flamengo na manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu. O jogador ainda sofre com uma conjuntivite, que vem incomodando desde a última sexta-feira, e, por isso, foi liberado. Ele já havia ficado de fora de parte da atividade da última terça, por conta de uma consulta médica.