Conmebol abre 'expediente disciplinar' contra Marcelo Moreno após críticas à Copa América no Brasil

A Conmebol abriu um "expediente disciplinar" para avaliar as declarações feitas por Marcelo Moreno em suas redes sociais na terça-feira. O jogador da seleção boliviana fez duras críticas à entidade por realizar a Copa América em meio à pandemia do coronavírus. Ele mencionou o crescimento de casos relacionados à organização do torneio.

"Obrigado a vocês da Conmebol por isso. A culpa é totalmente de vocês. Se morre uma pessoa, o que vocês vão fazer? O que importa é somente o dinheiro, a vida do jogador não vale nada?", questionou o jogador do Cruzeiro, ao publicar notícia sobre os 52 casos de covid-19 confirmados no torneio.

Na terça, o Ministério da Saúde confirmou que havia 33 casos relacionados a jogadores e membros de delegações e 19 detectados em prestadores de serviços contratados pela Conmebol para o evento sediado no Brasil.

As declarações causaram incômodo na Conmebol, que decidiu abrir o expediente disciplinar para ouvir o jogador. O atacante poderá apresentar sua defesa até quinta-feira. Se for enquadrado no Artigo 7 do Código Disciplinar da Copa América, Moreno poderá sofrer advertência, multa e até perder eventual premiação conquistada no torneio.

Moreno não deu qualquer indicação, mas ele mesmo pode ter sido infectado pelo coronavírus durante o torneio. O atacante desfalcou a seleção boliviana na estreia, contra o Paraguai, na segunda-feira. Nem o jogador e nem federação boliviana justificaram a importante baixa naquele jogo disputado em Goiânia.

Sem citar nomes, a entidade boliviana informou que houve três casos positivos no elenco e um na comissão técnica. De acordo com a imprensa local, Moreno é um dos três casos confirmados. Também houve testes positivos nas delegações da Venezuela, do Peru e da Colômbia.