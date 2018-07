Conmebol acata pedido e adia jogo de volta do Grêmio

A mudança se dá pela possibilidade de o Grêmio chegar à final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, marcada para acontecer em 5 de maio, um domingo. Assim, não haveria tempo para a equipe de Vanderlei Luxemburgo se aclimatar em Bogotá para atuar na terça-feira seguinte.

A nova data, 16 de maio, uma quinta-feira, fica entre as datas reservadas para a final do Gauchão. O Grêmio, que tem que vencer o segundo turno se quiser disputar o título contra o Inter, teria pouco tempo para voltar de Bogotá e entrar em campo no Rio Grande do Sul. O jogo na Colômbia está marcado para 21h15 no horário brasileiro. A partida de ida segue agendada para o feriado de 1º de maio, às 19h30, em Porto Alegre.