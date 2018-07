Conmebol altera datas de Inter e Grêmio pelas oitavas da Libertadores

ASSUNÇÃO - A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou nesta terça-feira uma série de mudanças nos jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Entre os clubes brasileiros, as alterações atingiram os dois clubes gaúchos, que disputam o título do campeonato estadual: Grêmio e Internacional. A rodada começa na terça, dia 3 de maio, e se encerra na quinta com a realização de três confrontos.

Por causa da disputa da final do segundo turno do Estadual, no próximo domingo, no estádio Beira-Rio, e de um possível confronto de mata-mata nos finais de semana seguintes - caso o Internacional derrote o Grêmio neste próximo clássico -, a Conmebol resolveu adiar a partida da equipe tricolor contra a Universidad Católica, no Chile, do dia 3 para o dia 4, às 21h50 (de Brasília). E antecipou o jogo do time colorado contra o Peñarol, do Uruguai, em Porto Alegre, do dia 5 para o dia 4, mas às 19h30.

Outra alteração de data aconteceu no duelo entre LDU, do Equador, e Vélez Sarsfield, da Argentina. A partida, em Quito, aconteceria no dia 4, mas foi adiada para o dia 5 por causa das mudanças realizadas com Internacional e Grêmio. Quem passar deste confronto enfrentará o vencedor de Libertad e Fluminense, que jogarão no dia 4, às 21h50 (de Brasília), no Paraguai.

Quem não teve muito sucesso em seu pedido de alteração de data foi o Santos. Para ter mais tempo de viajar até Querétero, no México, para enfrentar o América, o clube paulista solicitou o adiamento do jogo em um dia. No entanto, a Conmebol não aceitou e manteve o duelo para o dia 3, às 22h45 (de Brasília).

O Cruzeiro, o quinto representante brasileiro nas oitavas de final da Libertadores, enfrentará o Once Caldas, da Colômbia, no dia 4, às 21h50, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Confira a programação da rodada de volta das oitavas de final:

03/05 (Terça-feira)

22h45

América-MEX x Santos-BRA

04/05 (Quarta-feira)

19h30

Internacional-BRA x Peñarol-URU

21h50

Libertad-PAR x Fluminense-BRA

Universidad Católica-CHI x Grêmio-BRA

Cruzeiro-BRA x Once Caldas-COL

05/05 (Quinta-feira)

20h15

Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG

22h45

LDU-ECU x Vélez Sarsfield-ARG

Junior Barranquilla-COL x Jaguares-MEX