Conmebol altera horários dos jogos entre Grêmio e River pela Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira mudanças na tabela das semifinais da Libertadores. A entidade alterou os horários das duas partidas entre Grêmio e River Plate. Agora, tanto a ida, no Estádio Monumental de Núñez, quanto a volta, na Arena em Porto Alegre, acontecerão às 21h45 (horário de Brasília).

Na tabela inicial, os dois confrontos, dias 23 e 30 de outubro, estavam marcados para as 19h30. A mudança teria sido aceita pelos clubes após um pedido das autoridades argentinas, que alegaram que com o antigo horário não teriam tempo suficiente para deslocar o contingente policial necessário para o confronto.

A definição da alteração aconteceu nesta quarta-feira, em reunião realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A outra série semifinal teve as datas e os horários mantidos. Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam às 21h45 tanto na ida, dia 24, em La Bombonera, quanto na volta, dia 31, no Allianz Parque.