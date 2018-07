Conmebol ameça levar final da Libertadores para país neutro

BELO HORIZONTE - As manifestações do torcedores do Atlético-MG na porta do hotel onde a delegação do Olimpia está hospedada, na zona sul de Belo Horizonte, irritaram a Conmebol, que promete mudanças no regulamento da Copa Libertadores a partir do próximo ano e ameaça até levar a decisão do torneio para um país neutro.

"Estamos preocupados com a violência. Não somos especialistas nesse tema, somos esportistas, mas a partir da próxima Libertadores os clubes serão responsabilizados, punidos, perderão mando de campo e a final pode até ser em um país neutro", prometeu o presidente da Conmebol, Eugenio Figueiredo.

Centenas de atleticanos passaram a madrugada desta quarta-feira na porta do hotel do Olimpia com rojões, apitos e gritos de guerra, e fizeram muito barulho com o objetivo de não deixar os atletas do time paraguaio dormirem na véspera da decisão da Libertadores. Torcedores chegaram a colocar fogo em uma mata perto do hotel. À tarde houve discussão com torcedores do adversário. "Fizeram uma batalha campal no lobby do hotel. Isso não é normal. Nossos jogadores não conseguiram dormir. Estão cansados", criticou o presidente do Olimpia, Oscar Caríssimo, que garantiu que a delegação não trocou de hotel.

O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, também reclamou da recepção dos paraguaios no primeiro jogo da final. "Apenas ontem é que um torcedor nosso que levou um tiro de arma de fogo pôde retornar ao Brasil."