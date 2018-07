Conmebol amplia prazo para trocas nos inscritos na Libertadores e Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu alterar mais uma vez as suas regras para inscrição de jogadores nas Copas Libertadores e Sul-Americana. Após ampliar as trocas de jogadores para seis, a entidade também optou por prolongar o prazo para a substituição dos atletas nas listas de inscritos.

Na última semana, a Conmebol já havia anunciado que os clubes poderiam trocar seis jogadores em sua relação, três a mais do que a permissão inicial, para as oitavas de final da Libertadores e a segunda fase da Sul-Americana. Agora, no fim da noite de terça-feira, o conselho da entidade decidiu que essas mudanças poderão ser feitas até 48 horas antes do início do jogo de volta dessas fases da competição.

Isso significa que os clubes brasileiros envolvidos na Libertadores passarão a ter mais de um mês para reforçar os seus elencos visando a sequência da competição. Afinal, os jogos de volta das séries pelas oitavas de final envolvendo Atlético Mineiro, Palmeiras e Grêmio serão disputadas apenas em 9 de agosto, enquanto Santos, Atlético Paranaense e Botafogo só vão entrar em campo no dia seguinte.

Na Copa Sul-Americana, que teve a sua segunda fase iniciada na última terça-feira, o prazo para inscrição de jogadores também se tornou consideravelmente mais longo. Na segunda fase, a partida de volta da Chapecoense será em 25 de julho, Corinthians, Ponte Preta e Fluminense vão jogar no dia 26, o Sport atuará no dia 27 e o Flamengo jogará em 9 de agosto.