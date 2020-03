Conmebol antecipa pagamento para clubes da Libertadores e Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta quinta-feira, o adiantamento de recursos econômicos para os clubes participantes da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Cada agremiação poderá solicitar até 60% do prêmio de participação.

A iniciativa da entidade que dirige o futebol sul-americano visa permitir que os clubes planejem suas necessidades financeiras por causa da pandemia do coronavírus e seu impacto na saúde e no esporte pelo mundo.

"Situações como essa exigem respostas rápidas e excepcionais, com o objetivo tanto de preservar a saúde da grande família do futebol sul-americano quanto para reduzir, na medida do possível, o impacto econômico da interrupção das competições", afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, em uma carta dirigida aos presidentes das Associações Membro.

Os clubes que desejarem utilizar essa prerrogativa deverão enviar sua solicitação através de cada Associação Membro, que por sua vez irá pedir diretamente com a Conmebol.

O Brasil conta com sete times na fase grupos (Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio e Athletico-PR) na fase grupos, que paga US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) para cada time. Desta forma, cada clube poderá pedir até US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9 milhões).