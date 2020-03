Libertadores e Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa são suspensas

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta quinta-feira a suspensão de duas competições como precaução para a pandemia do novo coronavírus. Tanto as próximas partidas da Copa Libertadores como as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar terão o calendário afetado para evitar o aumento do contágio da doença.

No caso da Libertadores, a suspensão vale somente por uma semana e passará a valer a partir da próxima segunda-feira. Os jogos da terceira rodada da fase de grupos terão de ser realizados em outra data. Já no caso das Eliminatórias, as partidas seriam disputadas no fim deste mês. A paralisação veio após uma autorização da Fifa assinada pela secretária geral Fatma Samoura.

Os duelos da Libertadores desta quinta-feira, ainda pela segunda rodada, estão mantidos. Assim, Grêmio e Internacional fazem clássico a partir das 21h em Porto Alegre. Na Argentina, Racing e Alianza Lima se enfrentam com portões fechados em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires.

Nas Eliminatórias, o Brasil estrearia no próximo dia 27 contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, no Recife. Na sequência, enfrentaria a seleção do Peru, desta vez fora de casa, em Lima, no dia 31. Pela programação inicial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os jogadores deveriam se apresentar entre os dias 22 e 23 deste mês, diretamente na capital pernambucana. Na sexta-feira passada, o técnico Tite havia convocado 24 jogadores para as duas partidas.

"Depois de uma análise interna da situação, a Fifa decidiu adiar as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, previstos para a janela de jogos entre os dias 23 e 31 do mês corrente (março)", informou a Fifa em uma carta endereçada à Conmebol. "Seguiremos trabalhando e consultando vocês (Conmebol) a fim de encontrar possíveis datas para a realização dos jogos", completou.

Após o anúncio da Fifa sobre as Eliminatórias, a Conmebol confirmou também o adiamento da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Pela tabela, os primeiros a entrar em campo na semana que vem seriam Athletico-PR, Santos e São Paulo. Na terça-feira, o clube paranaense jogaria contra o Jorge Wilstermann, na Bolívia; o time santista receberia o Olimpia, do Paraguai, na Vila Belmiro; e a equipe tricolor teria pela frente o River Plate, da Argentina, no estádio do Morumbi.

Para quarta-feira estavam previstos Internacional x América de Cali, da Colômbia, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre; Bolívar x Palmeiras, em La Paz, na Bolívia; e Universidad Católica x Grêmio, em Santiago, no Chile. O Flamengo jogaria na quinta contra o Independiente Del Valle, em Quito, no Equador. A Conmebol informou ainda que as novas datas serão definidas em breve.

VEJA O COMUNICADO DA CONMEBOL SOBRE A LIBERTADORES:

"Estimados senhores, Por meio desta, me dirijo a vocês e por seu intermédio a seus clubes afiliados, que participam da Conmebol Libertadores 2020 para informar o seguinte:

A Conmebol, comprometida com a prevenção da covid-19, ante o risco de expansão do mesmo, e em salvaguarda de jogadores, corpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e torcedores, tomou a decisão de suspender os encontros da Conmebol Libertadores 2020 da semana de 15 a 21 de março de 2020.

Nas próximas semanas, serão enviados os ajustes ao calendário da Conmebol Libertadores.

Pedimos aos clubes que guardem as devidas diligências a efeito de evitar a propagação do vírus, e realizem os protocolos sugeridos pelas autoridades competentes.

Lamentamos os inconvenientes que esta suspensão possa ocasionar, mas consideramos que, neste momento, é prioridade salvaguardar a saúde de toda a família do futebol sul-americano."