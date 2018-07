Conmebol anuncia árbitros da final da Libertadores

Osses será acompanhado pelos assistentes compatriotas Francisco Mondria e Carlos Astroza. O árbitro principal, que comandará o primeiro jogo, no estádio La Bombonera, na próxima quarta, apitou um dos jogos do trágico confronto do Corinthians com o Tolima, em 2011. Na ocasião, o time brasileiro foi eliminado ainda na fase preliminar da Libertadores.

Wilmar Roldan, por sua vez, traz lembrança mais positiva. Ele comandou a estreia do Corinthians na atual edição da competição, diante do Deportivo Táchira. O duelo, na Venezuela, acabou empatado por 1 a 1.

Roldan será acompanhado pelos também colombianos Abraham Gonzalez e Humberto Clavijo no segundo jogo da decisão, no dia 4 de julho, no Pacaembu.