Conmebol anuncia datas dos jogos de volta das oitavas da Copa Sul-Americana

ASSUNÇÃO - A Conmebol confirmou nesta segunda-feira as datas das partidas de volta dos clubes brasileiros nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O calendário ainda não havia sido divulgado por falta de datas em meio à disputa do Campeonato Brasileiro. Mas, como previsto, esses jogos serão na semana do dia 23 de outubro, quase um mês após a ida.

Assim, o São Paulo vai ao Chile para pegar a Universidad Católica no dia 23, uma quarta-feira, às 20h50 pelo horário de Brasília. Ao mesmo tempo, o Sport vai enfrentar o Libertad, em Recife.

Na quinta, às 22h00, o Coritiba vai visitar o Itagüí, na Colômbia. A Ponte Preta jogará em território colombiano dois dias antes, às 21h15, contra o Deportivo Pasto. O Bahia, que também terá um time da Colômbia como rival, vai receber o Atlético Nacional na quinta, 19h30, na Fonte Nova.

As datas da Copa Sul-Americana são as mesmas da Copa do Brasil. O torneio nacional, porém, está duas rodadas adiantado e, nessas datas de outubro, realizará as partidas de volta das quartas de final. Assim, a Sul-Americana se estenderá até o meio de semana seguinte à última rodada do Brasileirão.