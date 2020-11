Conmebol anuncia final da Libertadores no Maracanã para 30 de janeiro

A segunda final única da Copa Libertadores já tem data e local definidos. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta quarta-feira, que o jogo decisivo da principal competição de clubes do continente será dia 30 de janeiro, no Maracanã.

O único ponto que resta ser determinado é a presença de público no estádio. Isso vai depender de uma autorização das autoridades sanitárias do Rio de Janeiro, que, na ocasião, avaliará a situação epidemiológica da cidade. Nenhum jogo na América do Sul tem público desde o início da pandemia, em março.

A final da Libertadores contecerá uma semana após a decisão da Copa Sul-Americana, que também será disputada em jogo único, no dia 23 de janeiro, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Grêmio, Santos, Internacional, Athletico-PR, Palmeiras e Flamengo terão a chance de decidir a competição em "casa". No caso do Flamengo, atual campeão, vai ter a oportunidade de jogar a decisão no estádio em que disputa todos os jogos como mandante.

Por causa da pandemia, os jogos iniciais da Libertadores foram suspensos. Isso fez com que os jogos das oitavas de final da competição fossem realocados para fim de novembro, período que os finalistas já teriam sido definidos em anos normais.

Em 2019, Flamengo e River Plate foram os finalistas. A decisão aconteceu em Lima, no Peru, no dia 23 de novembro, com vitória espetacular, de virada, do time rubro-negro. Gabriel Barbosa marcou dois. O primeiro aos 43 e o segundo as 46 minutos do segundo tempo.