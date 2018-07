Conmebol anuncia mudanças e Libertadores será disputada de fevereiro a novembro

A Conmebol surpreendeu nesta terça-feira e anunciou uma grande alteração no formato da Libertadores a partir de 2017. O principal torneio continental de clubes será ampliado e acontecerá durante toda a temporada, entre fevereiro e novembro. A entidade também definiu mudanças na Copa Sul-Americana.

O anúncio foi feito por comunicado oficial. Nele, a entidade justificou as alterações e alegou que com o novo formato, o torneio se adequará melhor ao calendário dos clubes. "As mudanças são um resultado de um estudo técnico que a Conmebol vem realizando há vários meses com a ajuda de consultores especializados com o objetivo estratégico de potencializar a qualidade do futebol sul-americano e impulsionar seu desempenho esportivo."

Segundo o novo regulamento, a partir de 2017 a Libertadores será disputada em 42 semanas, e não mais em 27, como aconteceu este ano. Dez dos clubes que não se garantirem nas oitavas de final da competição irão para a Sul-Americana, em um formato semelhante ao adotado pela Uefa na Liga dos Campeões e na Liga Europa.

"Decidimos adotar um calendário anual para a Libertadores. Por muito tempo, os clubes tem decidido entre o campeonato local e os torneios continentais, e isso afeta a qualidade de ambas as competições. Essa mudança nos permite melhorar a qualidade em campeonatos nacionais, proteger os jogadores e potencializar a qualidade de jogo nas copas continentais", declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

A Sul-Americana também sofrerá mudanças. Já no ano que vem, a competição será disputada de junho a dezembro. Além disso, seu campeão garantirá vaga direto na fase de grupos da Libertadores, e não mas para o estágio preliminar como acontecia até então.