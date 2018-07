Conmebol apoia candidatura de Portugal/Espanha para Mundial 2018

Os países enfrentam as candidaturas de Bélgica-Holanda, Inglaterra e Rússia, enquanto Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Austrália e Catar competem para organizar o Mundial de 2022.

"Os 10 países estão de acordo em dar o voto para a Espanha", disse à Reuters o secretário-executivo da Conmebol, Eduardo Deluca, após reunião do comitê executivo da entidade.

Deluca acrescentou que não foi tratado o apoio para a Copa de 2022.

A Fifa anunciará em Zurique as sedes para os Mundiais no dia 2 de dezembro. O Brasil é sede do Mundial de 2014.

(Reportagem de Daniela Desantis)