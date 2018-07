Conmebol apoia candidatura ibérica à Copa de 2018 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) votará na candidatura conjunta de Espanha e Portugal para organizar a Copa do Mundo de 2018, informou nesta quinta-feira, Eduardo Deluca, secretário-geral da entidade. A votação será realizada no dia 2 de dezembro na reunião do Comitê Executivo da Fifa, em que também se elegerá a sede do torneio de 2022.