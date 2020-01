Conmebol aposta em alta tecnologia para combater pirataria em transmissões

A Conmebol fechou pela primeira vez um acordo com uma empresa especializada em monitoramento de marcas e pirataria de conteúdo, a holandesa Irdeto, que usa alta tecnologia para reforçar o combate a esse tipo de crime digital, como confirmaram à Agência Efe fontes da companhia.

O principal objetivo durante as grandes competições em 2020, como a Taça Libertadores, a Copa América e a Copa Sul-Americana, é identificar e interromper transmissões ilegais de jogos ao vivo e colocar um fim às páginas que ligam conteúdo e utilizam a marca Conmebol sem autorização.

Fundada há 50 anos, a Irdeto é especializada em oferecer um serviço completo de segurança, que vai desde a produção de vídeo até a entrega, e também inclui proteção de marca. A empresa tem clientes como o Campeonato Inglês, uma das ligas de futebol mais prestigiadas do mundo, e a 20th Century Fox.

Para otimizar a identificação de sites piratas, a empresa incorporou ferramentas como "machine learning" e inteligência artificial ao seu software de controle de pirataria em 2018, o que é fundamental para aumentar sua eficácia, já que os piratas digitais estão "sempre buscando novas formas de continuar difundindo conteúdo ilegal", afirmou à Efe o diretor de vendas da Irdeto para a América do Sul, Gabriel Ricardo Hahmann.

O software realiza uma análise profunda nas redes sociais, plataformas de vídeo e sites e procura atacar aqueles com maior número de visualizações como uma prioridade.

Após serem detectadas, as transmissões ao vivo serão imediatamente interrompidas, e os sites que utilizam conteúdo ilegal serão notificados para removê-los. Em alguns casos, haverá bloqueio, de acordo com o especialista.

O executivo da empresa também destacou que uma das razões pelas quais a Irdeto é o "parceiro ideal" da Conmebol é o fato de seu programa estar preparado para trabalhar com vários idiomas, incluindo português e espanhol, o que permite a busca e detecção de conteúdo globalmente.

"Esta é a primeira vez que a Conmebol escolhe um parceiro antipirataria, e para a Irdeto é muito importante, pois eles detêm os direitos dos eventos de futebol mais importantes da região. Acho que é uma aliança que mostra todo o potencial da nossa empresa", acrescentou Hahmann.

Por sua vez, o diretor comercial da Conmebol, Juan Emilio Roa, destacou a experiência da Irdeto na proteção de conteúdos esportivos ao vivo e a sua capacidade de oferecer serviços proativos e sofisticados de alta tecnologia para detecção de pirataria online e proteção de marcas.

"(Tudo isso) Combinado com a capacidade de remover rapidamente conteúdo ilegal faz com que seja o parceiro perfeito para que o interesse global da região pelo futebol continue crescendo. O futebol sul-americano atrai uma audiência global que espera grandes jogos, e proteger a qualidade do sinal ao vivo dos jogos e a nossa marca é fundamental para isso", finalizou Roa.