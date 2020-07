Conmebol atualiza tabela da Libertadores e times brasileiros voltam a jogar dia 15/9

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira a tabela atualizada para o retorno da disputa da fase de grupos da Copa Libertadores. A partir de 15 de setembro os times brasileiros voltam a ter compromissos pela terceira rodada, com dois jogos: o Athletico enfrenta o Jorge Wilstermann em Cochabamba e o Santos encara na Vila Belmiro o Olimpia, do Paraguai.

Os times paulistas só terão compromissos pela competição nos dias seguintes. Em 16 de setembro o Palmeiras enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz e depois, em 17 de setembro, o São Paulo recebe o River Plate no Morumbi. Atual campeão, o Flamengo só volta a campo também no dia 17, contra o Independiente Del Valle, no Equador. Por medida de segurança, essas partidas devem ser realizadas com os portões fechados.

Leia Também Após acerto com time árabe, Berrío se despede da torcida do Flamengo nas redes sociais

Pela tabela da Libertadores, as quatro próximas rodadas da fase de grupos serão disputadas entre 15 de setembro e 22 de outubro, data do encerramento deste estágio da competição. A Conmebol liberou os clubes a enviarem até 20 de agosto uma lista com as mudanças na relação dos jogadores inscritos.

A principal competição sul-americana de clubes foi interrompida em março, por causa da pandemia do novo coronavírus. A previsão é o torneio terminar em janeiro, com a final marcada para o estádio do Maracanã, no Rio. Pelos próximos meses as equipes brasileiras participantes do torneio vão ter de conciliar a disputa da Libertadores com os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.