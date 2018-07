Conmebol autoriza imprensa, mas fará credenciamento de jornalistas

SÃO PAULO - O torcedor do Corinthians pode ficar tranquilo, o jogo do time contra o Millonarios, da Colômbia, nesta quarta, no Pacaembu, terá transmissão pela televisão. E o trabalho da imprensa está liberado para a segunda partida do atual campeão na Copa Libertadores. A Conmebol enviou um e-mail ao clube autorizando o trabalho da imprensa.

No documento, a entidade ainda fez uma recomendação para os jornalistas que forem trabalhar no jogo. A Conmebol exige que todos os jornalistas envolvidos na partida cheguem ao Pacaembu com quatro horas de antecedência para credenciamento. A ACEESP (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo) fará uma fiscalização para permitir apenas a entrada de quem for trabalhar na partida.

"Só poderão entrar no estádio jornalistas credenciados. E desde que o credenciamento com os detalhes e a identidade dos jornalistas tenha sido entregue à Conmebol para sua aprovação com quatro horas de antecedênciaà hora do início da partida", traz a nota.

O Corinthians chegou a divulgar uma nota oficial na terça-feira informando que não seria permitida a presença de imprensa no jogo. O clube alegou não ser claro o regulamento da Conmebol da forma como teria de ser realizada uma partida "com portões fechados." Pediu, então, esclarecimentos à entidade.

O temor corintiano era o de que algum jornalista ou convidado (da Prefeitura ou mesmo da Conmebol) pudesse comemora gol do time e ocasionar uma punição. Além disso, informou que todos da imprensa saem na súmula como "não pagantes", o que denominaria "espectadores".

No documento, assinado por Francisco Figueredo, secretário executivo da Unidade de Disciplina da Conmebol, está destacado em negrito e grifado que "nenhum outro convidado, de patrocinadores e etc, está autorizado a entrar no estádio." De acordo com o artigo 71 D, é a Unidade de Disciplina quem define as normas de um jogo com "portões fechados."

A diretoria do Corinthians vai auxiliar os jornalistas, mas avisou que não cumprirá todas as recomendações da Conembol. Ou seja: ou chega cedo e se credencia ou fica do lado de fora.

VEJA A CARTA DA CONMEBOL

Aclaración de la ejecución de las medidas cautelares adoptadas

Estimado señor Presidente:

Por medio de la presente le damos respuesta a su comunicación de ayer en la que solicitaba diferentes aclaraciones sobre el modo de cumplir la medida cautelar acordada por el Tribunal de Disciplina de jugar a puerta cerrada sus partidos en condición de local.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.71.d) del Reglamento Disciplinario de la CONMEBOL, le hacemos saber que la referida medida cautelar se ha de cumplir en los siguientes términos:

Única y exclusivamente podrán acceder al estadio las siguientes personas o grupos de personas :

a) Un máximo de 70 miembros de la delegación del Corinthians, incluidos los jugadores, cuerpo técnico, personal médico, restantes oficiales y directivos del Club.

b) Un máximo de 20 personas en su condición de directivos o miembros de la Federación Paulista de Fútbol y/o de la Confederación Brasileña de Fútbol.

c) Periodistas acreditados, siempre y cuando la lista de acreditaciones con los detalles y la identidad de los periodistas haya sido entregada a la CONMEBOL para su aprobación con al menos 4 horas de antelación a la hora de inicio del partido. Los periodistas deben realizar su trabajo en los lugares habituales de labor.

d) Personal técnico encargado de la transmisión televisa del encuentro.

e) Policía y empleados de seguridad que tengan asignadas tareas específicas en relación con la seguridad del partido.

f) Personas que desempeñan funciones en relación con la infraestructura del estadio (iluminación, limpieza, etc.)

g) La delegación del equipo visitante.

Como se ha indicado, salvo las personas o grupos de personas enumeradas en el listado anterior, ninguna otra (como por ejemplo invitados, sponsors, etc.) está autorizada a acceder al estadio.

Es obligación del Delegado de la CONMEBOL para el partido comprobar el adecuado cumplimiento de la medida cautelar, debiendo de emitir el correspondiente informe a la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL.

Atentamente,

Francisco Figueredo

Secretario Ejecutivo

Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL