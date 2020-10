Conmebol cogita Copa América com público nos estádios em 2021

A Conmebol estuda a possibilidade de realizar a Copa América de 2021 com público nos estádios, caso suja uma vacina eficaz no combate ao coronavírus. Existe até a possibilidade dos estádios receberem torcedores em sua capacidade máxima durante o torneio que será disputado em meados de 2021 na Argentina e na Colômbia.

“A projeção é fazer a Copa América com público total caso haja a vacina contra o coronavírus”, disse o secretário-geral adjunto de futebol e diretor de desenvolvimento, Gonzalo Belloso, em entrevista à Reuters.

Leia Também Conmebol adota novo formato e Sul-Americana de 2021 terá fase de grupos

O dirigente deixou claro que a decisão final dependerá das autoridades de Argentina e Colômbia, tanto para permitir as partidas com público como para a entrada de estrangeiros em cada país. “A projeção é fazer a Copa América com público total caso haja a vacina contra o coronavírus”, disse Belloso.

Existe também a possibilidade de limitar a entrada de torcedores para uma porcentagem da capacidade dos estádios. "Caso não seja possível, também já projetamos com a possibilidade de que seja com 30%, 40% de capacidade dos estádios”, acrescentou o dirigente.

Por sua vez, o dirigente indicou que as Copas Libertadores e Sul-Americana continuarão sendo disputadas sem público até a conclusão das edições de 2020, mas disse que o Conselho da Conmebol avaliará a situação para a data dupla da eliminatória sul-americana de novembro. “Se houver algum país que possa liberar, nós o veremos no próximo conselho”, disse Belloso.