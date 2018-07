Conmebol confirma 2.º jogo do Superclássico para 21/11 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou na noite desta quinta-feira, através de seu Twitter, a realização do segundo jogo do Superclássico das Américas. Argentina x Brasil acontecerá no dia 21 de novembro, no estádio de La Bombonera, a casa do Boca Juniors, em Buenos Aires.