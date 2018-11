Conmebol confirma Boca x River neste sábado apesar de alagamentos, diz TV

Uma forte chuva em Buenos Aires virou motivo de grande preocupação antes do Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, válido pela final da Copa Libertadores. Diversos pontos do gramado da Bombonera ficaram alagados e geraram a possibilidade de suspensão da partida.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou à emissora de TV Fox Sports Argentina que o jogo deste sábado, o primeiro da decisão continental, não será cancelado apesar do tempo que encharcou completamente o gramado do estádio do time azul e amarelo.

O diretor de competições da Conmebol, Fred Nantes, teria dito à emissora que a drenagem está boa no gramado da Bombonera e que, neste momento, é improvável que o jogo seja adiado. Segundo Nantes, uma opção seria os atletas não realizarem aquecimento no campo, que apresentou grande melhora na última hora.

O sistema de drenagem do campo funcionou bem, e, por volta das 14h - horário em que a Conmebol iria se pronunciar inicialmente e os portões foram abertos aos torcedores, um temporal voltar a castigar o gramado, que o alagou novamente.

Pouco antes da chuva, o próprio Boca Juniors havia postado em seu Twitter uma foto com o céu ainda encoberto, mas com o sol tentando aparecer entre as nuvens. "O sol se aproxima em La Bombonera", escreveu o clube.

Os dirigentes da Conmebol cogitam a possibilidade de adiar a partida em duas horas. Caso o jogo seja confirmado e sem atraso, Boca Juniors e River Plate se enfrentarão às 18h (de Brasília), na Bombonera, no jogo de ida da final da Libertadores. Uma nova inspeção deve ser realizada antes da entidade tomar uma decisão definitiva.