Conmebol confirma datas da Copa América Centenário

A Conmebol confirmou, nesta quinta-feira, que a Copa América Centenário será mesmo disputada entre os dias 3 e 26 de junho do ano que vem. A competição correu risco de não ser realizada após o escândalo de corrupção que atingiu as entidades organizadoras. Há duas semanas, entretanto, ela foi oficializada nos Estados Unidos.

Conforme havia sido combinado pelas duas confederações que gerem o futebol nas Américas, todos os 10 países filiados à Conmebol têm participação garantida na edição comemorativa da Copa América. EUA e México se classificaram pelo histórico de superioridade na Concacaf, enquanto a Costa Rica por vencer a Copa Centro-Americana e a Jamaica a Copa do Caribe, ambas no ano passado.

Uma das vagas remanescentes iria ao campeão da Copa Ouro desde ano, que acabou sendo o México. Por isso, os dois postos que faltam serão decididos em uma repescagem, detalhada nesta quinta-feira pela Conmebol.

No dia 8 de janeiro, o Estádio Rommel Fernández, na Cidade do Panamá, vai receber uma rodada dupla que definirá os dois classificados. Diante da sua torcida, o Panamá enfrenta Cuba, enquanto Trinidad e Tobago e Haiti disputam a outra vaga.

O Panamá recebeu o direito de sediar a repescagem porque foi semifinalista da Copa Ouro (assim como México, Jamaica e EUA). Cuba, Haiti e Trinidad e Tobago, além da Costa Rica, alcançaram as quartas de final daquela competição e, por isso, terão uma segunda chance de se garantirem no torneio do ano que vem.

Após disputar a Copa do Mundo do ano passado, Honduras decepcionou na sua tentativa de classificação para a Copa América Centenário. Terminou apenas no quinto lugar a Copa Centro-Americana de 2014 e somou um único ponto para ser eliminada na fase de grupos da Copa Ouro deste ano.