Conmebol confirma datas de finais da Copa Libertadores

Havia a expectativa de que o primeiro jogo da decisão fosse adiado por conta de uma greve de caminhoneiros argentinos, prevista para acontecer na quarta-feira que vem, na Praça Primeiro de Maio, no centro de Buenos Aires. Isso deve dificultar o tráfego de veículos na capital argentina, mas não impediu a marcação da partida para o estádio de La Bombonera, às 21h50 (o horário local e o de Brasília é o mesmo).

O jogo de volta acontece uma semana depois, no dia 4 de julho, desta vez no Pacaembu, estádio que receberá a decisão da Libertadores pelo segundo ano seguido, uma vez o Santos foi campeão sobre o Peñarol, ano passado, também no estádio paulistano.

A expectativa é que o Corinthians divulgue ainda nesta sexta-feira como será feita a venda de ingressos para o jogo do qual é mandante. A tendência é que apenas os sócios-torcedores que estiveram presentes em 43 partidas desde a abertura do programa de fidelidade corintiano consigam bilhetes para a arquibancada.