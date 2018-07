Conmebol confirma dois casos de doping de jogadores do River na Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que dois atletas do River Plate foram flagrados em exames antidoping na primeira fase da Libertadores. Sem citar nomes, a entidade confirmou somente estes dois casos, apesar de a imprensa argentina garantir que três atletas foram flagrados e que este número ainda pode aumentar.

"Há dois casos confirmados no River", limitou-se a dizer o diretor-médico da Conmebol, Osvaldo Pangrazio, em entrevista ao canal argentino TyC Sports. O especialista, no entanto, se recusou a informar o nome dos jogadores.

Um deles já é conhecido. O River Plate confirmou em comunicado que foi notificado pela Conmebol do doping do zagueiro Lucas Martínez Quarta. O clube explicou que Quarta foi flagrado em exame realizado após a partida diante do Emelec dia 10 de maio, no Equador, mas não revelou a substância utilizada pelo jogador.

Os casos já foram comunicados à Associação do Futebol Argentino (AFA) e à unidade disciplinar da Conmebol, mas nenhuma sanção foi definida. Não está certo se o River pode sofrer qualquer punição, mas os jogadores flagrados estão suspensos preventivamente.

O Diário Olé garantiu que ao menos três jogadores do River foram flagrados por uso de doping, o meia Camilo Maiada, o atacante Sebá Driussi, além de Quarta, e que o número pode ser ainda maior, já que a substância encontrada nas amostras dos jogadores seria proveniente de um produto energético utilizado comumente pelos atletas.

Enquanto nenhuma medida é tomada e o caso é estudado, o River segue a preparação para o início das oitavas de final da Libertadores. No dia 4 de julho, a equipe visita o Guaraní, no Paraguai, pela partida de ida.