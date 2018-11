Conmebol confirma finais da Libertadores nos sábados dos dias 10 e 24 de novembro

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou no início da tarde desta quinta-feira que os dois jogos das finais da Copa Libertadores, entre Boca Juniors e River Plate, foram marcados para dois sábados, nos dias 10 e 24 de novembro, em Buenos Aires.

A entidade informou, por meio de publicação em sua página no Twitter, que a partida de ida da decisão, no estádio de La Bombonera, casa do Boca, será às 16h (horário local), assim como ocorrerá também no jogo de volta, no Monumental de Núñez, onde será conhecido o campeão desta edição da competição.

O River Plate foi o primeiro a garantir vaga na final ao vencer o Grêmio por 2 a 1, de virada, na última terça-feira, em Porto Alegre, depois de o time brasileiro ter batido a equipe argentina por 1 a 0 no confronto de ida. Já o Boca assegurou lugar na decisão ao empatar por 2 a 2 com o Palmeiras, na noite desta quarta, no Allianz Parque, em São Paulo, após ganhar o primeiro duelo do mata-mata por 2 a 0.

Essa será a primeira vez que dois clubes argentinos farão a final de uma Libertadores, cuja primeira edição foi realizada em 1960. Com seis títulos, o Boca é o segundo maior ganhador da história da competição e terá a chance de se igualar ao Independiente, também da Argentina e recordista de taças do torneio, com sete. Já o River buscará o seu quarto troféu após ter triunfado anteriormente em 1986, 1996 e 2015.