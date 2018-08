Conmebol confirma final da Libertadores em jogo único em Santiago para 2019

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a final da Copa Libertadores de 2019, em partida única, vai acontecer em Santiago, capital do Chile. Presidente da Federação de Futebol do Chile, Arturo Salah, informou que o local escolhido para a realização do jogo foi o Estádio Nacional, com capacidade para 55 mil pessoas.

A entidade também anunciou que a decisão da Copa Sul-Americana de 2019 será realizada em Lima, capital do Peru, em partida única. Montevidéu, no Uruguai, era uma das concorrentes iniciais para ser uma das sedes, mas retirou candidatura durante o processo seletivo.

"Essas decisões se devem ao objetivo estratégico de promover o desenvolvimento esportivo do futebol sul-americano, por meio de maiores recursos, mais investimentos e melhores padrões em todos os níveis", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em nota oficial publicada no site da entidade .

"Além de gerar mais renda para reinvestir no desenvolvimento esportivo, a final única será uma grande oportunidade para a América do Sul dar um grande salto em infraestrutura esportiva, organização de eventos, controle de segurança, conforto e atenção nos estádios, e promoção regional e mundial de nossos torneios, clubes e jogadores. As finais em jogo único serão eventos que irão inspirar todos os sul-americanos a pensar grande", argumentou o dirigente.

Final da Libertadores em Santiago

De acordo com a Conmebol, as inspeções nas instalações das duas cidades foram feitas durante dois dias e meio pela empresa IMG & Perform, consultoria contratada pela entidade para prestar o serviço.

"O desenvolvimento do nosso futebol vai de mãos dadas com grandes eventos. É uma aposta que sempre fizemos, e, hoje, nós a redobramos com essa final da Copa Libertadores de 2019, pela história que une o Estádio Nacional ao torneio e por essa capacidade organizacional que queremos continuar demonstrando para receber todos os visitantes do continente", disse Salah.

"É uma grande honra que o Conselho da Conmebol tomou uma decisão histórica de eleger a cidade de Lima como o local da primeira final em jogo único da Copa Sul-Americana, em 2019", afirmou o presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Edwin Oviedo.

"A FPF estará a altura desse importante evento do futebol sul-americano e mundial. Trata-se de um novo respaldo a uma gestão profissional e transparente, em favor do futebol peruano, após a classificação histórica da equipe do Peru para a Copa do Mundo de 2018, após 36 anos de ausência na maior competição de futebol", ressaltou o dirigente.