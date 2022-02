Conmebol confirma horários das finais da Recopa entre Athletico-PR e Palmeiras

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta terça-feira os horários dos dois jogos da final da Recopa Sul-Americana entre Athletico-PR, atual campeão da Copa Sul-Americana, e Palmeiras, atual vencedor da Copa Libertadores.

Os jogos, que serão realizados nos dias 23 de fevereiro e 2 de março, acontecerão às 21h30 (de Brasília). Por ser o campeão da Libertadores, o Palmeiras tem a vantagem de decidir o título em casa, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, enquanto que o Athletico-PR sedia o primeiro jogo na Arena da Baixada, em Curitiba.

Essa é a quarta vez que dois clubes brasileiros se enfrentarão na final da Recopa Sul-Americana. Em 1993, São Paulo e Cruzeiro disputaram o título. No ano seguinte, o time tricolor voltou a lutar pela taça contra o Botafogo. E, em 2013, o clássico Majestoso entre Corinthians e São Paulo marcou a final do torneio.

O Palmeiras vai disputar o terceiro título na temporada, sendo o segundo válido pelo elenco profissional. Em janeiro, a base do clube alviverde venceu pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Santos por 4 a 0, no Allianz Parque.

Já no último fim de semana, a equipe principal ficou com o vice-campeonato do Mundial de Clubes da Fifa, ao perder para o Chelsea por 2 a 1 no fim da prorrogação.