Conmebol confirma início das Eliminatórias Sul-Americanas para março de 2020

A Conmebol confirmou que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar começarão em março de 2020. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, horas antes do sorteio dos grupos da Copa América, marcado para as 20h30.

Por causa do calor em julho no Catar, o Mundial de 2022 acontecerá entre novembro e dezembro. Por isso houve também uma mudança no calendário das eliminatórias, que normalmente começam em setembro, logo após o encerramento da Copa América.

O Conselho também aprovou que o formato da competição será o mesmo. As seleções jogam entre si em turno e returno em um total de 18 partidas. A nota da Conmebol só não informou o número de classificados.

Isso porque a Fifa estuda aumentar a Copa do Mundo do Catar de 32 para 48 seleções. Se houver essa alteração, a Conmebol ainda definirá qual será o número de representantes do continente sul-americano. Na Copa da Rússia, classificaram os quatro melhores e o quinto colocado foi para a repescagem.

A ordem dos confrontos das Eliminatórias será definida por meio de sorteio junto com a Fifa. O Conselho da Conmebol definiu apenas que serão oito rodadas em 2020, com jogos em março, setembro, outubro e novembro. Em 2021 serão mais dez jogos em março, junho, setembro, outubro e novembro. As partidas de repescagem acontecerão em março de 2022.

RECOPA

A Conmebol também definiu as datas dos confrontos da Recopa Sul-Americana, o duelo entre o campeão da Libertadores, o River Plate, contra o vencedor da Sul-Americana, Athletico-PR. O jogo de ida, em Curitiba, acontecerá em 22 de maio. A volta, em Buenos Aires, será no dia 29 do mesmo mês.