Conmebol confirma Japão na Copa América de 2015

ASSUNÇÃO - A Conmebol anunciou nesta sexta-feira uma novidade para a Copa América de 2015. Depois de desistir de participar em 2011, a seleção japonesa fará parte do torneio que será disputado no Chile. A confirmação foi dada pelo presidente Eugenio Figueredo, que viajou recentemente ao país asiático, em entrevista ao site oficial da entidade.

"Quero anunciar que a seleção do Japão participará da Copa América do Chile em 2015. É um anúncio muito satisfatório para o futebol do nosso continente e é uma prova a mais das excelentes relações que mantemos há muito tempo com a Associação Japonesa de Futebol", comentou Figueredo.

Esta será a segunda vez que o Japão disputará a Copa América. A primeira aconteceu em 1999, no Paraguai. Em grupo formado pelos donos da casa, Peru e Bolívia, a seleção asiática acabou na última colocação e não conseguiu vaga na segunda fase. O Brasil, então comandado por Vanderlei Luxemburgo, seria o campeão daquela edição.

Em 2011, os japoneses voltaram a ser convidados para o torneio e o disputariam se não fosse o trágico tsunami que resultou em milhares de mortes no país e fez com que a associação de futebol local desistisse da participação. Naquela ocasião, a Costa Rica entrou como convidada de última hora.

"Todas as oportunidades, esportivas e econômicas, para nossos jogadores e equipes, são bem-vindas e nesse aspecto a Associação Japonesa de Futebol é uma grande aliada. Nunca deixaram de mencionar que o grande progresso que apresentam na atualidade em parte se deve a dirigentes, jogadores e profissionais sul-americanos", disse Figueredo.