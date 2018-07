Conmebol confirma segundo jogo do Superclássico para dia 21 de novembro

SÃO PAULO - A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou nesta quinta-feira, através de seu Twitter, a realização do segundo jogo do Superclássico das Américas. Argentina x Brasil será dia 21 de novembro, em La Bombonera, a casa do Boca Juniors.

A partida que decidiria o campeão do Superclássico das Américas não aconteceu. O Estádio Centenário, em Resistencia (Argentina), inaugurado em maio de 2011, sofreu com três apagões e, sem iluminação suficiente, o jogo que deveria ter começado às 22 horas (de Brasília), do dia 3 de outubro, foi cancelado após 1h10 de atraso.

Na primeira partida, em Goiânia, a seleção brasileira ficou com a vitória, de virada, por 2 a 1, poderia até mesmo empatar em solo argentino para ficar com o título da competição.