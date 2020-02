Conmebol confirma VAR nas Eliminatórias Sul-Americanas

ASSUNÇÃO - As partidas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que começarão em março, contarão com o recurso do VAR, anunciou nesta sexta-feira a Conmebol.

Após a decisão do Conselho da Conmebol, a entidade entrou em contato com as federações dos países-membros para ter a confirmação dos estádios onde os jogos serão disputados.

Em comunicado, a Conmebol detalhou que os custos dos árbitros de vídeo serão arcados pela Fifa, e que os gastos operacionais e de tecnologia ficarão por conta da organização sul-americana.

A determinação vem após a Conmebol ter pedido à Fifa, órgão responsável pelas Eliminatórias, a aplicação do VAR como garantia de transparência na competição.

O calendário das Eliminatórias Sul-Americanas conta com 18 rodadas, cada uma com cinco partidas entre as dez seleções participantes. O início está programado para março de 2020, e o término para novembro de 2021.

As quatro melhores seleções na classificação conseguirão vaga direta à Copa do MUndo, que será disputada no Catar. A quinta colocada disputará uma repescagem nos primeiros meses de 2022. A Copa do Mundo no Catar será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022/Com EFE.