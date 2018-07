Conmebol convida a seleção da Jamaica para Copa América de 2015

ASSUNÇÃO - A Copa América de 2015, que será jogada no Chile, deverá contar com a participação de duas equipes que fazem parte de Concacaf. Isso porque, nesta quinta-feira, a Conmebol, responsável por organizar a competição, revelou que decidiu enviar convites para contar com México e Jamaica.

Pela geografia do futebol, a América do Sul conta com 10 países. Para realizar uma competição com 12 times, a Conmebol tradicionalmente convida outros dois para completar a tabela. O México, desde 1993, participa de todas as edições e, se aceitar a proposta da Conmebol, disputará a Copa América pela nona vez em 2015.

Já a Jamaica nunca participou de uma Copa América e o convite ao país é uma surpresa. No ranking da Fifa, os jamaicanos estão apenas na nona posição entre as equipes associadas à Concacaf, que reúne América do Norte, Central e Caribe. A liderança da lista é dos EUA, que já jogaram a Copa América três vezes. Na Argentina, em 2011, a Costa Rica foi a convidada.

A Copa América de 2015, pelo rodízio de países proposto pela Conmebol, deveria ser no Brasil, que não organiza o torneio desde 1989. Mas, por conta da Copa e da Olimpíada, a CBF acertou uma troca com o Chile e organizará a edição de 2019, que caberia aos chilenos.

Nesse meio tempo, porém, haverá uma outra edição da Copa América, em 2016, para comemorar o centenário da Conmebol. O torneio será organizado em parceria com a Concacaf, nos Estados Unidos. Além dos donos da casa, do México e dos sul-americanos, o torneio terá quatro times: os campeões da Copa Centro-Americana e da Copa do Caribe de 2014, além dos melhores classificados da Copa Ouro de 2015.