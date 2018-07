Conmebol corrige tabela da Libertadores e muda horário de jogo do Corinthians

A tabela das oitavas havia sido anunciada pela Conmebol no início da tarde e o horário do jogo do Corinthians chamava atenção. Isso porque, começando às 20h45, ele terminaria depois que as demais partidas, entre brasileiros, tivessem começado - São Paulo x Cruzeiro e Atlético-MG x Internacional vão começar às 22h.

Ao divulgar que Guaraní x Corinthians começaria às 19h45, a Conmebol provavelmente considerou o horário de Brasília, ainda que tenha deixado claro que a tabela era referente aos horários locais. O curioso é que a entidade sul-americana fica exatamente Assunção, cidade paraguaia com uma hora de diferença de fuso horário na comparação com Brasília.

Confira o calendário atualizado das oitavas de final da Libertadores:

JOGOS DE IDA

28 de abril, terça-feira:

21h30 - Universitario Sucre x Tigres

5 de maio, terça-feira:

20h45 - Estudiantes x Independiente Santa Fe

6 de maio, quarta-feira:

19h45 - Guaraní x Corinthians

22h00 - São Paulo x Cruzeiro

22h00 - Atlético-MG x Inter

7 de maio, quinta-feira:

18h45 - Montevideo Wanderers x Racing

21h00 - River Plate x Boca Juniors

23h15 - Emelec x Atlético Nacional

JOGOS DE VOLTA

5 de maio, terça-feira:

23h00 - Tigres x Universitario Sucre

12 de maio, terça-feira:

21h30 - Independiente Santa Fe x Estudiantes

13 de maio, quarta-feira:

19h30 - Cruzeiro x São Paulo

22h00 - Inter x Atlético-MG

22h00 - Corinthians x Guaraní

14 de maio, quinta-feira:

18h30 - Racing x Montevideo Wanderers

21h - Boca Juniors x River Plate

23h30 - Atlético Nacional x Emelec