Conmebol decide realizar Copa América extra em 2016

O Comitê Executivo da Conmebol se reuniu nesta quarta-feira e bateu o martelo pela realização de uma Copa América extra, em julho de 2016, para comemorar os 100 anos da entidade que comanda o futebol sul-americano. O torneio, por conta disso, será chamado de Copa América Centenário.

A Copa América, realizada de quatro em quatro anos, sempre na temporada seguinte à Copa do Mundo, terá sua primeira edição fora da América do Sul: nos Estados Unidos. A ideia é reunir 16 selecionados: os dez filiados à Conmebol e outros seis da Concacaf. Estados Unidos e México terão presença certa. Os restantes seriam pinçados com base na classificação da Copa Ouro, o torneio regional das Américas Central, do Norte e Caribe.

De acordo com a Conmebol, as emissoras Fox Sports e Rede Globo, que transmitem torneios da entidade, já demonstraram interesse em adquirir os direitos da Copa América Centenário. A próxima edição regular da competição será em 2015.

O rodízio aponta que 2015 seria o ano de o Brasil receber o evento, mas o País abdicou do seu direito para não dividir seus esforços com a preparação para a Olimpíada de 2016. Com isso, o Chile receberá a competição em 2015 e o Brasil, em 2019. A reunião desta quarta-feira também definiu que Japão e México, "amigos do futebol sul-americano" serão convidados a jogar no Chile.