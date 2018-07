Conmebol define datas da Recopa Sul-Americana

Campeã da Copa Sul-Americana de 2009, ao derrotar o Fluminense na decisão, a LDU vai receber o primeiro jogo da decisão, em Quito, no dia 25 de agosto. A partida de volta será realizada no dia 8 de setembro, em Buenos Aires, casa do Estudiantes, atual campeão da Copa Libertadores.

Se o Estudiantes conquistar o título da Recopa, a Argentina vai aumentar a vantagem na liderança de troféus da competição. Atualmente, os argentinos somam seis conquistas, uma a mais que os brasileiros, que faturaram o título com São Paulo, duas vezes, Grêmio, Internacional e Cruzeiro.