Conmebol define datas da semifinais da Libertadores e da Copa Sul-Americana

A Conmebol divulgou na madrugada desta sexta-feira, poucas horas depois da rodada de quinta que teve as classificações de River Plate e Corinthians às semifinais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, respectivamente, as datas e horários desta fase nas duas competições, que a partir deste ano terão final em jogo único, em novembro.

Os primeiros a entrar em campo serão os semifinalistas da Copa Sul-Americana. No dia 18 de setembro, uma quarta-feira, o Corinthians receberá o Independiente del Valle, do Equador, na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h30. A volta será exatamente uma semana depois, no mesmo horário, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador.

A segunda semifinal envolve outro clube brasileiro. O Atlético-MG iniciará a sua série contra o Colón, da Argentina, no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, no estádio General Estanislao López, na cidade de Santa Fé. A volta, uma semana depois, será no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Ambos os jogos começarão às 21h30 (de Brasília).

Na Libertadores, as semifinais começarão com o bastante aguardado Superclássico entre Boca Juniors e River Plate, que marcará o reencontro entre os rivais pela competição após a final do ano passado. Os confrontos foram fixados para os dias 1.º e 22 de outubro, duas terças-feiras, ambos às 21h30 (de Brasília). Pela campanha na fase de grupos, o primeiro encontro acontecerá no estádio Monumental de Núñez e a decisão fica para o La Bombonera.

Do lado brasileiro da semifinal, Flamengo e Grêmio definem o time do país que irá à decisão em Santiago nos dias 2 e 23 de outubro, ambos também às 21h30, sendo o primeiro encontro na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e o embate decisivo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.