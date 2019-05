Conmebol define datas e horários dos confrontos da Copa Sul-Americana

Após sortear os confrontos na noite de segunda-feira, a Conmebol divulgou nesta terça a tabela dos jogos da segunda fase da Copa Sul-Americana, com datas e horários. E Botafogo e Atlético Mineiro, que vão decidir seus confrontos em casa, serão os primeiros a entrar em campo. Corinthians e Fluminense, que jogarão a segunda partida do duelo longe dos seus domínios, também representam o País nesta fase.

O primeiro brasileiro a entrar em campo nesta nova fase da competição internacional será o Atlético, no dia 21 (próxima terça-feira), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Unión La Calera, no Chile. A partida de volta está agendada para 28 deste mês, no mesmo horário, em Belo Horizonte, provavelmente no Independência.

No dia 22, será a vez do Botafogo entrar em campo para duelar com o Sol de América, do Paraguai, às 19h15 (de Brasília), em Assunção. A volta será no dia 29, no Rio de Janeiro, no Engenhão, no mesmo horário da ida.

Corinthians e Fluminense vão jogar no dia 23, ambos em casa. O time paulista fará o jogo de ida contra o Deportivo Lara, da Venezuela, na Arena Corinthians, às 19h15. O duelo da volta está marcado para o dia 30, na cidade venezuelana de Cabudaré, às 17 horas (de Brasília).

A equipe carioca terá pela frente o Atlético Nacional, da Colômbia, às 21h30 do dia 23, no Rio, no Maracanã. O confronto da volta está marcado para o dia 30, às 19h15 (de Brasília), em Medellín.

Esta fase da Sul-Americana conta com outros 12 confrontos, a serem definidos também em jogos de ida e volta, entre os dias 21 e 30 deste mês.