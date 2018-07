Conmebol define datas e sedes dos confrontos de oitavas da Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira as datas, horários e sedes dos confrontos de oitavas de final da Copa Sul-Americana deste ano. Corinthians, Flamengo, Chapecoense, Sport e Ponte Preta atuarão em duas quartas-feiras, dias 13 e 20 de setembro. Já nos dias 14 e 21, o outro sobrevivente brasileiro, o Fluminense, entrará em campo.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians inicia o confronto diante do Racing no dia 13 às 21h45, no Itaquerão. Na quarta-feira seguinte, as duas equipes voltam a se enfrentar na Argentina, no mesmo horário, no estádio "El Cilindro".

O Flamengo fará duelos brasileiros com a atual campeã Chapecoense nos mesmos dias, mas mais cedo. Tanto no dia 13, na Arena Condá, quanto na quarta-feira seguinte, no Rio, os confrontos estão marcados para as 19h15.

O outro confronto brasileiro também será disputado nas duas quartas-feiras, mas às 21h45. No dia 13, o Sport receberá a Ponte Preta no Recife. Uma semana mais tarde, as equipes voltam a se enfrentar no Moisés Lucarelli.

Último brasileiro ainda vivo na competição, o Fluminense entrará em campo em duas quintas-feiras. No dia 14, receberá a LDU no Rio, às 19h15. Uma semana mais tarde, e no mesmo horário, os times se encararão em Quito.

Confira como ficaram as oitavas de final da Libertadores (horários de Brasília):

IDA:

22/8 - 21h45 - Atlético Tucumán x Independiente

23/8 - 21h45 - Nacional x Estudiantes

24/8 - 21h45 - Libertad x Independiente Santa Fé

12/9 - 21h45 - Cerro Porteño x Junior

13/9 - 19h15 - Chapecoense x Flamengo

13/9 - 21h45 - Corinthians x Racing

13/9 - 21h45 - Sport x Ponte Preta

14/9 - 19h15 - Fluminense x LDU

VOLTA:

12/9 - 21h45 - Independiente x Atlético Tucumán

14/9 - 21h45 - Independiente Santa Fé x Libertad

19/9 - 21h45 - Estudiantes x Nacional

19/9 - 21h45 - Junior x Cerro Porteño

20/9 - 19h15 - Flamengo x Chapecoense

20/9 - 21h45 - Racing x Corinthians

20/9 - 21h45 - Ponte Preta x Sport

21/9 - 19h15 - LDU x Fluminense