Conmebol define final da Libertadores em dia 27 de novembro, em Montevidéu

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a grande decisão da Copa Libertadores de 2021 será no dia 27 de novembro. O palco já estava definido pela entidade, o lendário estádio Centenário, de Montevidéu, no Uruguai. Ocorrerá em um sábado, no qual teremos a realizada da 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

E as chances de o Brasil ter até dois representantes no grande confronto como na edição passada, com Santos e o campeão Palmeiras, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, são enormes. Além do time alviverde, São Paulo, Atlético-MG e Flamengo estão classificados às quartas de final. E o Fluminense com a vaga muito bem encaminhada. Os "intrusos" são River Plate, rival dos mineiros, Olimpia, que pega o Flamengo, e Barcelona-EQU, no caminho de Fluminense ou Cerro Porteño, do Paraguai.

"Data confirmada! A final da Conmebol Libertadores 2021 será em 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai", divulgou a entidade em suas redes sociais nesta terça-feira.

A data é conflitante com a 36.ª rodada do Brasileirão. Dos times do País envolvidos nas quartas de final e com chances de estarem na grande decisão, o São Paulo tem jogo diante do Sport, no Morumbi, neste fim de semana, enquanto que o Palmeiras visitará o Cuiabá, na Arena Pantanal. O Flamengo hospedará o Ceará e o Atlético-MG tem o Fluminense pela frente, no Mineirão.

Além das quatro equipes citadas, o Fluminense pode ser o quinto representante nacional nas quartas. Faz o duelo de volta com o Cerro Porteño no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro, com vantagem de 2 a 0 da ida. Os duelos do Brasileirão de quem avançar à final terão de ser antecipados, pois a 37ª rodada será nos dias 1 e 2 de dezembro, e a rodada decisiva no fim de semana seguinte.