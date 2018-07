Conmebol define grupos da Copa Libertadores do ano que vem

SÃO PAULO - A Conmebol sorteou nesta sexta-feira os grupos da próxima edição da Libertadores da América. E o segundo time do Brasil classificado por meio do Campeonato Brasileiro já sabe que terá bastante trabalho na fase de chaves. Caiu num grupo que pode ter até dois argentinos: o campeão do Torneio Apertura (que deve ser o Boca Juniors) e o melhor daquele país na Copa Sul-Americana (vaga que tende a ficar com o Arsenal de Sarandí). Já o quinto colocado do Brasileirão deu relativa sorte, uma vez que, se passar pela fase preliminar, fica em grupo que tem, além do Santos, times do Peru e também da Bolívia.

Pelo que definiu anteriormente a Conmebol, o Brasil chegou ao sorteio da Libertadores tendo apenas dois cabeças de chave: o Santos, que defende o título, e Corinthians ou Fluminense - o que, dentre os dois, terminar na frente no Brasileirão.

O Vasco, campeão da Copa do Brasil, não teve tal privilégio. O clube do Rio está no Grupo 5 da Libertadores, com o Nacional do Uruguai. Além deles, a chave tem o "Peru 2" e o ganhador do confronto entre "Paraguai 3" e "Equador 3".

Atual campeão da competição, o Santos joga contra o "Peru 1", o "Bolívia 2" e o ganhador do duelo que vai reunir o quinto colocado do Campeonato Brasileiro e o "Colômbia 3".

Já o "Brasil 2", que pode ser o campeão (em caso de Corinthians ou Fluminense) ou o vice do Brasileiro (se a taça ficar com o Vasco), vai ter de viajar bastante, uma vez que pega Deportivo Táchira (Venezuela), Cruz Azul (México) e o "Paraguai 2" no Grupo 6.

O "Brasil 4", vaga reservada ao segundo time classificado pelo Brasileirão, deverá ter trabalho na Libertadores. Afinal, ocupa o Grupo 4, do "Argentina 2", do Zamora (Venezuela) e do ganhador do jogo entre "Argentina 5" e "Peru 3". O cabeça de chave deve ser o Boca Juniors, que lidera o Campeonato Argentino com oito pontos de folga sobre o Racing, a quatro rodadas do fim.

Já o "Argentina 5" é reservado ao melhor daquele país na Sul-Americana, posto que até aqui fica com o Arsenal, uma vez que o Vélez está classificado por ser campeão do Clausura (o time de Sarandi ainda pode se classificar pelo Argentino e abrir caminho para o Godoy Cruz).

Por fim, o terceiro brasileiro classificado pelo campeonato nacional vai jogar, na Pré-Libertadores, contra o "Bolívia 3". Se passar, encara o "Paraguai 1", "Equador 2" e "Argentina 3", no Grupo 2.

Confira os confrontos da Pré-Libertadores:

Jogo 1 - Argentina 5 x Peru 3

Jogo 2 - Brasil 5 x Bolívia 3

Jogo 3 - Peñarol x Caracas

Jogo 4 - Paraguai 3 x Equador 3

Jogo 5 - Brasil 6 x Colômbia 3

Jogo 6 - Tigres x Chile 3

Confira os grupos:

Grupo 1 - Santos, Peru 1, Bolívia 2 e Ganhador do Jogo 5

Grupo 2 - Paraguai 1, Equador 2, Argentina 3, Ganhador do Jogo 2

Grupo 3 - Bolivar, Colômbia 2, Chile 2, Ganhador do Jogo 6

Grupo 4 - Argentina 2, Zamora (Venezuela), Brasil 4 e Ganhador do Jogo 1

Grupo 5 - Nacional (Uruguai), Peru 2, Vasco e Ganhador do Jogo 4

Grupo 6 - Brasil 2, Deportivo Táchira, Paraguai 2 e Cruz Azul

Grupo 7 - Vélez, Equador 1, Defensor Sporting e Chivas Guadalajara

Grupo 8 - Universidad de Chile, Atletico Nacional (Colômbia), Argentina 4 e Ganhador do Jogo 3