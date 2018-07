Conmebol define nesta quarta os cruzamentos do mata-mata da Libertadores

A expectativa dos times brasileiros que disputam a Copa Libertadores vai acabar nesta quarta-feira. À noite, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), no Paraguai, a entidade vai fazer o sorteio responsável por apontar os confrontos das oitavas de final, assim como os cruzamentos futuros das 16 equipes até a chegada à decisão, marcada para novembro.

Para a realização do sorteio, há apenas uma divisão entre os participantes. Os clubes são divididos em dois potes; um com os oito campeões de cada de grupo e outro, com todos os segundos colocados. Portanto, os times podem tanto enfrentar nas oitavas de final os mesmos adversários que já tiveram na fase anterior, ou rivais do mesmo país, sem restrição de cruzamentos.

A data dos confrontos de ida está marcada para entre 4 e 6 de julho, com a volta entre 8 e 10 de agosto. A Conmebol determina que o segundo jogo seja na casa do time de melhor campanha. Nas oitavas de final, essa vantagem ficará com quatro equipes brasileiras: Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras, Santos e Botafogo. Todos esses foram campeões nos seus grupos. O formato de sorteio é novidade nesta Copa Libertadores

Pote 1 - Primeiros colocados

Atlético-MG - 13 pontos

Lanús - 13 pontos

Grêmio - 13 pontos

River Plate - 13 pontos

Palmeiras - 13 pontos

Santos - 12 pontos

Botafogo - 10 pontos

San Lorenzo - 10 pontos

Pote 2 - Segundos colocados

Godoy Cruz - 11 pontos

Guaraní - 11 pontos

Emelec - 10 pontos

Barcelona - 10 pontos

Atlético-PR - 10 pontos

The Strongest - 9 pontos

Jorge Wilstermann - 9 pontos

Nacional - 8 pontos