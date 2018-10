Conmebol define semifinais da Libertadores: veja as datas de Palmeiras x Boca

Um dia após o Boca Juniors conquistar a quarta e última vaga nas semifinais da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou nesta sexta-feira a tabela da próxima fase da competição. E a entidade determinou que o Grêmio jogará em duas terças-feiras, em 23 e 30 de outubro, com o Palmeiras atuando nas quartas-feiras 24 e 31.

O Grêmio se classificou às semifinais da Libertadores ao eliminar o argentino Atlético Tucumán e agora terá pela frente o River Plate, que passou pelo Independiente. O jogo de ida será realizado às 19h30 do dia 23 no Monumental de Nuñez, mesmo horário do duelo de volta, na Arena do Grêmio, que decide em casa por ter realizado melhor campanha na fase de grupos.

Após passar pelo Colo-Colo, o Palmeiras terá pela frente o Boca Juniors, que eliminou o Cruzeiro. O jogo de ida foi marcado para 24 de outubro, em La Bombonera, às 21h45. O horário é o mesmo do confronto de volta, uma semana depois, no dia 31, no Allianz Parque, casa do time paulista, dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

Os clubes que avançarem vão se enfrentar na decisão da Libertadores, que nesta edição poderá envolver dois clubes brasileiros, dois argentinos ou mesmo um de cada país. E elas estão previstas para serem realizadas em 7 e 28 de novembro.

Atual campeão da Libertadores, o Grêmio também levou a taça em 1983 e 1995. O time liderou o Grupo A desta edição, com 14 pontos somados, depois eliminando Estudiantes e Atlético Tucumán. Já o Palmeiras, que faturou o torneio em 1999, foi o primeiro do Grupo H, com 16 pontos, depois passando por Cerro Porteño e Colo-Colo.